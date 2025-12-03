Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Kast vetaría ley de eutanasia a modo de "sugerencia" al Congreso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El abanderado republicano dijo que utilizaría la facultad presidencial para reenviar la norma al Parlamento si no garantiza "consideraciones humanas necesarias de los cuidados".

"La promulgo, no la veto", aseguró su contendora oficialista-DC, Jeannette Jara, quien instó por terminar con "el sufrimiento de quienes están en esta situación crítica".

Kast vetaría ley de eutanasia a modo de
 ATON

"Yo nunca voy a ir en contra de la voluntad, de la libertad de las personas, y tampoco voy a enfrentarme al Congreso", aseguró Kast en el Debate Archi.

Durante el Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) afirmó que, en caso de ser Presidente de la República, vetaría la ley de eutanasia "a modo de sugerencia al Congreso".

Al ser consultado por el hipotético caso de que la iniciativa llegue a su escritorio para ser promulgada, Kast respondió: "Depende... la reenviaría al Congreso (veto supresivo) si es que no tuviera las consideraciones humanas necesarias de los cuidados (paliativos)".

"La dignidad de las personas no se juega en la ley, donde está el título, porque muchas veces en una campaña electoral se utilizan ciertos hechos para tomar una definición. Yo nunca voy a ir en contra de la voluntad, de la libertad de las personas y tampoco voy a enfrentarme al Congreso, pero hay una facultad del Presidente de plantear una reflexión al Congreso. Y el Congreso, si tiene las mayorías necesarias, la va a reponer", explicó el exdiputado.

"Yo creo en la democracia y en la institucionalidad. No es que yo vaya a imponer mi voluntad, voy a hacer una sugerencia en las cosas que pueden haber dejado de lado en todo lo que es el cuidado paliativo completo y total de una persona que está en una situación muy compleja", complementó.

Jara: "La promulgo, no la veto"

En tanto, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, respondió de manera categórica a la misma pregunta: "La promulgo, no la veto".

"Yo la promulgo porque tengo certeza, claridad de que nadie quiere que un ser humano se vaya, que fallezca. Pero también tengo claridad que hay un tema de humanidad asociado al sufrimiento de una persona en una situación terminal que se prolonga en el tiempo y que tiene que ver también con la libertad de esa persona para poder tomar una decisión sobre su propio destino", argumentó la exministra del Trabajo.

"Sé que esto debe tener todos los resguardos, pero confío en que en el Congreso Nacional se dé una buena discusión. Y cuando llegue a mi escritorio el 11 de marzo, la voy a promulgar. Quiero que el sufrimiento de quienes están en esta situación crítica termine, realmente", concluyó.

