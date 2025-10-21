Kast y dichos de Boric: "Al Presidente no le corresponde intervenir en la elección"

Después de que el Partido Republicano acusara al Presidente Gabriel Boric de incumplir con la prescindencia en época de elecciones, el propio candidato de esa tienda, José Antonio Kast, subrayó que al Mandatario "no le corresponde" intervenir en la campaña.

La controversia comenzó cuando, en una actividad realizada este lunes, el Jefe de Estado sostuvo: Hay que trabajar gobierne quien gobierne. Pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejora la distribución de la riqueza, que con otro que eventualmente recorte derechos".

Estas declaraciones, junto con otras indirectas anteriores por parte del Presidente a la candidatura de Kast, centrándose principalmente en la propuesta de recorte al gasto fiscal del aspirante republicano, incluso generaron reparos desde el comando de la candidata del progresismo, Jeannette Jara, donde creen que estas intervenciones "distraen el foco" de la abanderada y su mensaje.

Consultado respecto al tema este martes, Kast enfatizó: "Al Presidente de la República no le corresponde intervenir en la elección presidencial, sino que su función es trabajar para proteger y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos".

"Mientras el Presidente se dedica a ser jefe de campaña de Jeannette Jara, niños y adultos mayores son asesinados por la delincuencia; a millones de chilenos les sube la cuenta de la luz por errores de su Gobierno, y en las fronteras siguen entrando inmigrantes ilegales todos los días", fustigó el republicano.

Para cerrar, ironizó que "si el Presidente quiere participar en la campaña, que se pida unos días y asuma el cargo alguien que se ponga a trabajar por los chilenos, y no use el cargo para trabajar por una candidatura política".