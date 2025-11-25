"La vida sigue": Matthei agradeció apoyos tras derrota y aseguró tener "muchos planes"

Transcurridos nueve días de su derrota en la elección presidencial, donde quedó quinta en una carrera de ocho, Evelyn Matthei publicó en redes sociales un sentido mensaje de agradecimiento; aseguró que no se echa a morir por lo sucedido y que ya tiene nuevos planes para el futuro.

"La vida sigue, y yo también. Hoy quiero agradecerles todas sus muestras de cariño, sus mensajes y los regalitos que me han enviado. De verdad, se pasaron", escribió la exalcaldesa de Providencia, junto a emoticones de corazón (❤️), fuerza (💪🏼) y complicidad (😜).

"Estoy ya de regreso por acá", señaló -en alusión a Twitter e Instagram-, "con ganas de contarles todo lo que se viene, de compartir con ustedes y de seguir cuidando esta comunidad tan linda que hemos formado".

"Ya les iré contando más novedades. Por ahora, les dejo un abrazo gigante e infinitas gracias por todo, y tranquilos, que queda Evelyn para rato", cerró, en tono profético.

La vida sigue, y yo también. Hoy quiero agradecerles todas sus muestras de cariño, sus mensajes y los regalitos que me han enviado. De verdad, se pasaron ❤️



Estoy ya de regreso por acá 💪🏼, con ganas de contarles todo lo que se viene, de compartir con ustedes y de seguir cuidando… pic.twitter.com/CtrbCoW8wU — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 25, 2025

Su texto fue acompañado por un video del mismo estilo: "Se acabó la campaña y la vida sigue, pero he recibido una avalancha de cariño. No puedo creerlo... mucho WhatsApp, flores; he recibido libros, chocolates, de todo", explicó.

"Voy a ir contestando todo lo que he recibido, pero me voy a demorar, porque de verdad es mucho, así que he querido hacer este video para agradecerles a todos. Los quiero mucho, pero la vida sigue, tengo muchos planes y se los voy a ir contando. Un beso", señaló la también exdiputada, exsenadora y exministra.