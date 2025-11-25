Síguenos:
País | Política | Presidenciales

"La vida sigue": Matthei agradeció apoyos tras derrota y aseguró tener "muchos planes"

Publicado:
Redacción Cooperativa

"Queda Evelyn para rato", señaló la exalcaldesa UDI, que quedó quinta en la primera vuelta de la elección presidencial.

"He recibido una avalancha de cariño: WhatsApp, flores, libros, chocolates", contó la exaspirante a La Moneda.

En portada

Transcurridos nueve días de su derrota en la elección presidencial, donde quedó quinta en una carrera de ocho, Evelyn Matthei publicó en redes sociales un sentido mensaje de agradecimiento; aseguró que no se echa a morir por lo sucedido y que ya tiene nuevos planes para el futuro. 

"La vida sigue, y yo también. Hoy quiero agradecerles todas sus muestras de cariño, sus mensajes y los regalitos que me han enviado. De verdad, se pasaron", escribió la exalcaldesa de Providencia, junto a emoticones de corazón (❤️), fuerza (💪🏼) y complicidad (😜).

"Estoy ya de regreso por acá", señaló -en alusión a Twitter e Instagram-, "con ganas de contarles todo lo que se viene, de compartir con ustedes y de seguir cuidando esta comunidad tan linda que hemos formado".

"Ya les iré contando más novedades. Por ahora, les dejo un abrazo gigante e infinitas gracias por todo, y tranquilos, que queda Evelyn para rato", cerró, en tono profético. 

Su texto fue acompañado por un video del mismo estilo: "Se acabó la campaña y la vida sigue, pero he recibido una avalancha de cariño. No puedo creerlo... mucho WhatsApp, flores; he recibido libros, chocolates, de todo", explicó.

"Voy a ir contestando todo lo que he recibido, pero me voy a demorar, porque de verdad es mucho, así que he querido hacer este video para agradecerles a todos. Los quiero mucho, pero la vida sigue, tengo muchos planes y se los voy a ir contando. Un beso", señaló la también exdiputada, exsenadora y exministra.

