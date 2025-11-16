Lagos Weber celebró avance de Jara, pero alertó por triunfo de "la derecha que no dialoga"

Los senadores Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda, voceros del comando presidencial de Jeannette Jara, expresaron un sentimiento de felicidad por el desempeño electoral de la candidata, pero también manifestaron preocupación por el resultado en la derecha, donde ganó un sector "que no dialoga".

Los dos voceros se refirieron a la segunda vuelta tras conocerse los resultados parciales de la elección presidencial, que favoreció a la exministra con el 26,6% y el candidato republicano José Antonio Kast con 24,2%.

En palabras de Lagos Weber, "estamos satisfechos porque se ha logrado construir una candidatura sólida y que ha tenido un buen desempeño en esta primera vuelta, pero es malo el resultado en la derecha porque ganó el sector que no quiere el diálogo ni los acuerdos".

Alejandra Sepúlveda complementó diciendo que "estamos felices, pero no podemos desconocer que es preocupante que en la derecha haya triunfado el sector que no está dispuesto a conversar ni a buscar consensos. Eso siempre es un llamado a la reflexión y a redoblar esfuerzos para promover la unidad y el diálogo".

Lagos Weber remató afirmando que "es fundamental mantener la serenidad y apostar por el diálogo, incluso con aquellos que hoy parecen menos dispuestos a conversar, porque el país lo necesita".

"Esta elección está abierta, hay que ir a hablarle a quienes no votaron por nosotros y hacer propuestas claras. Esta elección se gana y se termina el 14 de diciembre", cerró el senador.