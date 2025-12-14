Lipigas denunció uso electoral de su app ante la Fiscalía y el Servel

Tras atribuir a un "acceso no autorizado" el mensaje a favor de José Antonio Kast que llegó a clientes, a través de su aplicación, y en plena segunda vuelta presidencial, la empresa Lipigas denunció el incidente ante la Fiscalía y el Servicio Electoral.

En una nueva declaración emitida la tarde de este domingo, reafirmaron su versión de que terceros enviaron un "mensaje ajeno a la compañía" después de que la plataforma de mensajería Onesignal -proveedor externo que controla mensajes y notificaciones de la LipiApp- fuese vulnerada cerca de las 4:48 horas.

"Los protocolos de seguridad de Lipigas se activaron inmediatamente y la empresa denunció los hechos ante la Fiscalía Oriente y el Servel", informó la empresa, antes de asegurar que colaborará con las autoridades para determinar las causas del incidente.

El relato de Lipigas establece que "10 minutos más tarde, a las 4:58 horas, la compañía bloqueó los envíos fraudulentos que se estaban produciendo", aunque registraron otros intentos de desconocidos por notificar a sus clientes a las 5:15 y a las 6:00 horas.

"Los mensajes alcanzaron a ser recibidos por el 10% de los clientes de la empresa", aclara el escrito, antes de relevar que una vez contenido el incidente, se dio inicio a una investigación interna.

De acuerdo con información del Ministerio Público consignada por La Tercera, la denuncia de Lipigas ingresó a sus sistemas cerca de las 14:00 horas, y será indagada en conjunto con la Brigada de Cibercrimen de la PDI.

La empresa también reportó esta situación a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y a la Agencia de Ciberseguridad.

Al cerrar el comunicado, Lipigas volvió a lamentar lo ocurrido, y reiteró que esta firma "no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicios".