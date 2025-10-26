Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Los 8 candidatos presidenciales enfrentan su segundo debate

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El foro televisivo se realiza a tres semanas de la elección del 16 de noviembre.

 ATON archivo
En portada

Este domingo 26 de octubre se realiza el segundo debate presidencial que reúne a los 8 candidatos a La Moneda, y nuevamente será en un canal de televisión.

Después del foro del 10 de septiembre en Chilevisión, esta jornada es Canal 13 el que logra reunir a -desde las 20:00 horas- a Franco Parisi (Partido de la Gente), Jeannette Jara (bloque Unidad por Chile), Marco Enríquez-Ominami (independiente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), José Antonio Kast (bloque Republicano-Social Cristianos), Eduardo Artés (independiente), Evelyn Matthei (bloque Chile Grande y Unido) y Harold Mayne-Nicholls (independiente).

Según determinó la producción, el debate tiene tres bloques: minuto inicial para cada candidato, segmentos temáticos en que responderán preguntas y luego un espacio para preguntas cruzadas, con interacciones ya sorteadas.

  • Harold Mayne-Nicholls le preguntará a Enríquez-Ominami y Kast
  • Marco Enríquez-Ominami le preguntará a Kast y Mayne-Nicholls
  • Johannes Kaiser le preguntará a Mayne-Nicholls y Jara
  • Evelyn Matthei le preguntará a Kaiser y Artés
  • José Antonio Kast le preguntará a Artés y Matthei
  • Eduardo Artés le preguntará a Matthei y Parisi
  • Jeannette Jara le preguntará a Parisi y Kaiser
  • Franco Parisi le preguntará a Jara y Enríquez-Ominami

