Los ejes del programa de gobierno presentado por Kast

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó oficialmente su programa de gobierno, estructurado en tres pilares fundamentales: enfrentar la emergencia de seguridad, abordar la emergencia económica y aplicar medidas para la emergencia social.

Este plan, que busca dar respuesta a las principales preocupaciones ciudadanas, ya está generando diversas reacciones en el panorama político nacional.

Respecto a la emergencia social, el programa de Kast destaca propuestas como 500 mil nuevas soluciones en materia de vivienda, eliminar progresivamente el pago de contribuciones a la primera vivienda, terminar con el sistema de admisión escolar -"no más tómbolas", dice su programa"-, y recuperar el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Estrategia integral contra el crimen organizado

La seguridad pública es uno de los ejes más potentes del programa, destacando un plan de recuperación territorial para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia.

A esto se suma el poder implementar una política nacional de cierre fronterizo a la inmigración ilegal y neutralizar la existencia, funcionamiento y las finanzas del crimen organizado, entre otras medidas.

El presidente de Republicanos, Arturo Squella, profundizó en esta visión, afirmando que en "materia de seguridad pública, van a poder encontrar temas relativos al sistema penitenciario y cómo nosotros pretendemos restablecer el sentido de autoridad, particularmente pensando en nuestras autoridades policiales, (además de) cómo se reivindica el uso de la fuerza por parte del Estado, cómo se anticipa la labor policial".

"Son varios temas que en su conjunto nos permitirán contar con un sistema integral de seguridad para devolverle la paz, la tranquilidad a todos los chilenos", puntualizó el timonel del partido.

Las propuestas económicas Kast: Rebajas de impuestos y ajuste del gasto

En cuanto a las principales propuestas en materia económica, que -aseguraron desde su comando- tienen por objetivo impulsar el crecimiento y reorganizar las finanzas públicas, destaca el alcanzar una tasa de crecimiento económico del 4%, un desafío ambicioso en el actual contexto nacional e internacional.

Kast también propone rebajar la tasa de impuesto corporativa efectiva del 27 al 23% para las empresas medianas y grandes, De hecho, la rebaja podría llegar al 20% para aquellas empresas que "contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad".

Ajuste del gasto público y reforma previsional

Respecto al manejo fiscal, el programa de Kast busca hacer un ajuste del gasto público de 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses de su eventual gobierno.

Sin embargo, uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la propuesta en materia previsional, en la que el republicano propone terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional.

Esta iniciativa, si bien busca dar un giro a la actual discusión sobre pensiones, podría tener implicaciones importantes en el sistema y en los ahorros de los trabajadores, generando un intenso debate entre expertos y ciudadanos.

Oposición arremete contra el plan económico de Kast: "Realismo mágico" y riesgo de bajas pensiones

Las propuestas económicas del candidato de derecha han encendido las alarmas en el comando de la abanderada oficialista, Jeannette Jara (PC), quienes han salido a cuestionar la viabilidad y las consecuencias de su plan.

Las críticas apuntan principalmente a la reforma previsional y al ajuste fiscal propuesto por el republicano.

Uno de los economistas del comando de Jara, Nicolás Bohme, fue enfático al señalar que "el programa de Kast implica reducir las pensiones en Chile. El aporte al seguro social, que es el que propone eliminar, es el que va a permitir que en enero suban las pensiones de 1.4 millones de jubilados en el país".

El experto también calificó la propuesta fiscal del republicano como "realismo mágico", dado que "propone una reducción de impuestos a las empresas de 27 a 20% junto con un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares que es totalmente irrealizable, a menos que se hicieran cosas como, por ejemplo, despedir a médicos de los hospitales o detener la inversión pública para reducir el déficit habitacional en el país".

Por su parte, Jara afirmó que estas medidas económicas, "más que ser propuestas serias, son propuestas para la galería que retroceden en lo que hemos avanzado como país".