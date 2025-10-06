Los flancos que abrió el anexo programático de Jeannette Jara

La candidatura de Jeannette Jara, que representa al oficialismo más la Democracia Cristiana, ha recibido críticas desde varios sectores tras la incorporación formal en su programa de gobierno de un anexo que fue negociado con la alianza en las últimas semanas.

El documento publicado este lunes en su sitio web eleva a 383 las propuestas de la abanderada progresista, y entre las nuevas medidas, se destaca la idea de limitar el uso de la UF, lo que llevó al actual Gobierno a marcar distancia, apuntando que sus equipos técnicos no recomiendan avanzar en esa dirección.

Además, el comando de Jara insiste en alcanzar un "ingreso vital" de 750 mil pesos, cuya viabilidad fue cuestionada más temprano por la presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Susana Jiménez, en conversación con Cooperativa.

Al respecto, la jefa programática del comando de Jara, Camila Miranda, reafirmó: "Con diálogo, nuestro compromiso es llegar a 750 mil pesos, y queremos hacer una invitación a todos los actores del país, sobre todo económicos, a que podamos ofrecer justicia a nuestra población con un ingreso vital digno".

En paralelo, Jara dijo considerar "curioso" que a dos meses de la elección, el Banco Central publicase el bullado informe que indica que políticas laborales impulsadas por ella como ministra del Trabajo empujaron el nivel de desempleo actual, e incluso advirtió que "nunca antes lo habían hecho".

Por otro lado, y tal como se adelantó la semana pasada, el anexo incluye una alusión a apoyar el proyecto de aborto legal presentado por la Administración Boric, lo que a juicio de la DC, es una propuesta que "divide a los chilenos".