Los ocho candidatos presidenciales tendrán este lunes su último debate

Los ocho candidatos a la Presidencia tendrán este lunes el último debate antes de las elecciones del domingo, que aparece como la oportunidad decisiva para convencer al gran número de electores que, según los expertos, aún no han decidido su voto.

El debate es organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y será transmitido a partir de las 21:00 horas por los canales de televisión abierta.

La candidata única de la izquierda y la centro-izquierda, la exministra Jeannette Jara, es la que llega mejor posicionada a los comicios y, según los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral, ganaría el 16 de noviembre, pero sin los votos suficientes para hacerse con la Presidencia en primavera vuelta.

La mayoría de las encuestas vaticinaban que Jara se enfrentaría en el balotaje del 14 de diciembre con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aunque en las últimas semanas éste ha perdido apoyos y se le acercaron el postulante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Los otros cuatro candidatos que también aspiran a suceder en La Moneda a Gabriel Boric aparecen con escasas posibilidades: el economista Franco Parisi (Partido de la Gente) y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Más de 15,6 millones de electores están llamados a votar en unas elecciones presidenciales que tienen por primera vez voto obligatorio, lo que arroja más incertidumbre sobre el resultado ya que hay un gran bolsón de votantes -principalmente jóvenes y clases populares- que nunca han concurrido a las urnas para elegir presidente y cuya tendencia política se desconoce.

La campaña electoral concluye el 13 de noviembre y para esta semana hay programados multitudinarios cierres de los principales candidatos en Santiago.

Además de la primera vuelta, el 16 de noviembre se celebrarán también elecciones parlamentarias para elegir a todos los diputados (155) y la mitad de los senadores.