Matthei acusó agresión de Parisi, quien la calificó de traidora

Un momento de gran tensión se produjo cuando casi terminaba el debate presidencial organizado por Chilevisión, cuando de acuerdo con el formato del espacio le tocó al candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, hacerle una pregunta a la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

El representante del PDG, quien enfrenta su tercera candidatura a La Moneda, afirmó a su oponente que "traicionaste a Piñera" cuando "le interviniste el teléfono" en el recordado kiotazo de 1992, cuando ambos eran cartas de Renovación Nacional. Agregó que "fuiste furiosa defensora de Pinochet y cuando ya no fue rentable lo traicionaste".

Mientras hablaba mostró fotos de los dos aludidos con la palabra "traición", lo que obligó a la periodista Macarena Pizarro a recordarle que eso no se podía hacer porque los comandos habían acordado que solo se usarían apuntes personales y no elementos gráficos.

Tras ello, Parisi terminó su pregunta con "¿quién va a ser el próximo?".

Si bien se tomó un momento para responder, Matthei afirmó que "no hubo pregunta por parte del candidato, más bien fueron agresiones y descalificaciones, pero todos sabemos cómo nos tiene acostumbrados el candidato Parisi. Agrede especialmente cuando se trata de mujeres".

Tras ello afirmó que "reconozco que he cometido errores", pero añadió que "con el Presidente Piñera logramos recomponer nuestra relación. Los dos nos equivocamos y nos reconciliamos al punto que él me nombró ministra. Y lloré sinceramente cuando él murió. Eso es lo que quiero para Chile, que podamos reencontrarnos y avanzar más allá de las diferencias que hayamos tenido".