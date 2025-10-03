Matthei: Crítica de Boric en cadena nacional fue inaceptable, pero Kast se pasó para la punta

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió al tenso cruce que se generó entre el Presidente Gabriel Boric y el abanderado republicano, José Antonio Kast, luego de que el Mandatario aludiera al plan de ajuste fiscal del exdiputado durante la cadena nacional del Presupuesto 2026.

Pese a que la UDI, el partido de la exalcaldesa, ingresó un requerimiento a Contraloría para que se pronuncie sobre una posible falta al principio de prescindencia por parte del Jefe de Estado, la militante gremialista marcó una distancia en la calificación del hecho.

"Una cadena en general no es una improvisación. Una cadena es algo que se prepara", dijo Matthei en el programa "El candidato" de Mega, y añadió que el comentario sobre el plan de Kast "estuvo planeado", ya que "generalmente se hace con teleprompter".

"Nosotros tenemos una tradición en Chile de que los Presidentes de la República no se meten en las campañas y el Presidente quebró eso de una manera que no fue aceptable", aseguró la militante UDI.

Al ser consultada directamente sobre la acusación de Kast a Boric de que había incurrido en un acto de "corrupción, mentira y cobardía", Matthei discrepó de su contendiente.

"Me parece que lo que (Boric) dijo no es aceptable, meterse en la campaña en una cadena nacional. Sin embargo, no creo que sea un acto de corrupción. Es un acto inaceptable desde el punto de vista de la República", sentenció, enfatizando que "los tres adjetivos están pasados para la punta, como, asimismo, creo que el Presidente nunca debió haber hecho lo que hizo".