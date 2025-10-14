Matthei puso fin a rencillas con Kast: "Te perdono y doy vuelta la página"

Después de varios meses de tensión, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio por superada la molestia con su par del Partido Republicano, José Antonio Kast, por la campaña que simpatizantes del abanderado desplegaron en su contra por redes sociales.

Hicieron las paces formalmente este martes, durante una dinámica de debate en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, cuando la militante UDI, que debía hacer una pregunta a Kast, utilizó algunos segundos para referirse al tema, que volvió a causar polémica en los últimos días.

Esto, pues el republicano le ofreció disculpas la semana pasada, en una entrevista con Radio Pauta: "Le puedo decir: 'Pucha, lo siento. Esto no puede suceder'. Con esa claridad, porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera", sostuvo el exdiputado en la oportunidad.

"José Antonio, antes de hacer la pregunta, quería decirte que estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones; acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página", manifestó Matthei en esta jornada, sacando aplausos de los presentes.

A su turno, Kast también le habló directamente, asegurando que "entiendo el dolor por el que pasaste: a mí también me han agredido físicamente, y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique. Cuando me han agredido verbalmente también te has manifestado. Me han agredido virtualmente y ahí sigo, dando la batalla, porque somos soldados de muchas guerras".

"A ti también te ha tocado duro, y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien", remató el republicano.