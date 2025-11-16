ME-O: El resultado es una tragedia que cierra un paréntesis democrático de 35 años

Marco Enríquez-Ominami hizo un sombrío análisis de la elección presidencial de este domingo, cuyo resultado consideró "el peor de la historia de Chile para los valores progresistas y humanistas".

En su quinta aventura hacia La Moneda, ME-O logró apenas el 1,1 por ciento de los votos y sólo superó a Eduardo Artés, que alcanzó el 0,6.

"No es un resultado, es un veredicto. Es una campaña que no comunicó con las grandes mayorías, es evidente. Asumo en eso las consecuencias y también quiero decir que éste no solamente es el fin de una candidatura, de un ciclo, es también el fin de una época para el mundo humanista y progresista", afirmó, apuntando al éxito alcanzado por las distintas candidaturas de derecha, entre las que sumó -además de Kast, Kaiser y Matthei- a Franco Parisi y Harold Mayne-Nicholls.

"El país ha expresado en un 72 por ciento un respaldo a opciones que están más bien vinculadas a valores que son trágicos para Chile. Por tanto, lo que viene es una reflexión muy de fondo: se cierra un paréntesis democrático... Durante 35 años (de democracia) se intentó... intentamos reformar las estructuras políticas, económicas de la dictadura, no se logró, no se quiso, no se pudo. Hubo falta de convicción, falta de coraje. (...) El mundo progresista no estuvo a la altura e indignó al 72 por ciento de los chilenos", reflexionó.

Culpas del Gobierno

Con esta votación "se cierra un ciclo en la historia de Chile: es el peor resultado de la historia de Chile para los valores progresistas y humanistas", enfatizó el exmilitante PS.

"Eso me incluye a mí. No solamente asumo la responsabilidad, sino también invito a que, desde esta tragedia, habrá que refundar este sector. El sector quedó desnudo, ha sido duramente castigado, también producto de un Gobierno extremadamente incompetente", disparó.

"Nunca antes en la historia de Chile tantos chilenos habían confiado en un Gobierno como el del Presidente Boric, y nunca antes habían sentido tanta rabia y decepción", lamentó.

Este domingo "ha arrasado el cambio: más de dos tercios del país votaron por valores de cambio y de ultraconservadurismo. Lo que viene ahora es muy complejo y me preocupa (...) Nunca he visto una derrota mayor, y eso incluye nuestro resultado (...) Nunca antes habíamos estado tan, tan abajo", sentenció.