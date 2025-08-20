Mellado se fue de RN: Según él, por convicción; según el partido, por despecho

El diputado Miguel Mellado defendió este miércoles su renuncia a Renovación Nacional (RN) -partido en el que militó por 32 años- y su apoyo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast, valorando el "mensaje" del abanderado republicano y descartando alguna molestia con su ahora excolectividad.

Desde la directiva de RN, el presidente Rodrigo Galilea, en conversación con radio Infinita, afirmó que la renuncia del parlamentario obedece "no obtuvo un cupo para competir por la senatorial de La Araucanía", ya que el pacto se inclinó por Jorge Rathgeb y Miguel Becker para esa disputa.

Sin embargo, Mellado desmintió categóricamente esta versión, acusando al timonel de su expartido de "faltar a la verdad".

El diputado aseguró que "el 6 de junio, en la casa del senador (José) García, la secretaria general (Andrea Balladares) me dice que yo estoy bien posicionado junto a Miguel Becker, que Jorge Rathgeb está en una posición mucho más de medrada, pero van a medir en un mes más".

Mellado relató que, en ese momento, "yo le dije: no estoy para segundas intenciones, así que retiren mi nombre el 6 de junio, retiren mi nombre a candidato a senador y candidato a diputado", lo que -dijo- refrendó en una carta al Comité Electoral el 21 de junio.

Su apoyo a Kast

En tanto, justificó su decisión de apoyar Kast explicando que "los mensajes de la candidata (Evelyn Matthei) no me llegaban ni al corazón, ni a la cabeza, pero sí me estaban llegando los mensajes de José Antonio, que lo veo una persona coherente, valiente".

Por su parte, desde RN insisten en que Mellado nunca notificó a junio que no quería competir y que no fue inscrito ya que no tuvo un buen desempeño en las encuestas, siendo superado por Miguel Becker.