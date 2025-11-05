Molestia en Republicanos por canción urbana de Matthei que critica a Kast

A pocos días de la primera vuelta, una canción de campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, generó molestia en Republicanos por su crítica directa a José Antonio Kast.

En el video compartido este martes en redes sociales, el tema de género urbano plantea: "Se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio. Igual que yo, ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia, un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia".

"Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente. Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana", continúa la canción, antes de usar como estribillo: "No soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn mirando pa' delante".

Soy Evelyn, mirando pa’ delante.

Porque sé que Chile puede más, es hora de hablar las cosas como son 💪🏼#LoDijeyQue 🇨🇱 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 4, 2025

Ante esta situación, Kast dijo -en conversación con Radio Universo- que la canción es "mala" y que Matthei cometió un error. "Lamento que haya caído en esto", comentó.

El timonel de Republicanos, Arturo Squella, dijo que "por supuesto que no ayuda la canción y su contenido. En 10 días más vamos a estar trabajando todos juntos, en unidad, todos quienes estamos en la oposición, para ganarle en segunda vuelta a Jeannette Jara, que es la candidata de la continuidad, y eso se va construyendo con pasos, con acciones, por lo mismo es tan importante concentrar el voto en José Antonio Kast para pasar primeros a segunda vuelta".

"Lejos de estar generando divisiones, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para unirnos", advirtió.

Por su parte, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostuvo que "está claro que el verso no lo escribió Gabriela Mistral. En segundo lugar, yo soy más de metal, no es de mi gusto, pero tendrá su mercado. Me cae muy bien Evelyn, tengo muy buenas relaciones con José Antonio, evidentemente que ahí hay un cruce".