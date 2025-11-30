Ni Jara ni Kast: PDG votará nulo o blanco en la segunda vuelta

El Partido de la Gente (PDG), la formación política que lidera Franco Parisi, resolvió este domingo votar nulo o en blanco en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre que enfrentará a la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, y al abanderado de derecha, José Antonio Kast.

En una consulta online celebrada este domingo, el 78% de los militantes optó por votar nulo o en blanco, frente al 20% que se inclinó por Kast y al 2% por Jara.

"Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje", dijo en un comunicado el partido de Parisi, que dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial y se convirtió en el tercer candidato más votado.

El economista, de 58 años, volvió a desafiar a las encuestas y, al igual que en las elecciones de 2021, quedó tercero, por detrás de Jara y Kast, con el 19,7 % de los votos.

"El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país", apuntó el partido en el comunicado.

"Este camino continúa, junto a la gente y para la gente", agregó.

La consulta estuvo disponible desde las 15.00 hasta las 18.00 horas de este domingo, cuyos resultados serán verificados por los presidentes regionales de la colectividad en relación al padrón electoral.