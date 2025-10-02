Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Nuevo "descuelgue" en Chile Vamos: Gobernador de Arica, de RN, entregó su apoyo a Kast

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Diego Paco sostuvo que el programa de Gobierno del candidato republicano "se acerca a lo que necesitamos".

Desde Renovación Nacional confirmaron que los antecedentes del actuar de Paco fueron remitidos al Tribunal Supremo del partido.

Nuevo
 José Antonio Kast (X)

"Esta decisión que estoy tomando de apoyar a José Antonio Kast no es algo personal, no es algo antojadizo, ni tampoco en contra de alguien", explicó el gobernador de Arica.

En portada

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (Renovación Nacional), entregó este jueves su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, representando un nuevo "descuelgue" al interior de las filas de Chile Vamos, cuya abanderada es Evelyn Matthei (UDI).

El abanderado republicano viajó hasta la región para reunirse con la autoridad regional, quien ya había sostenido un encuentro con Matthei en agosto, cuando ella visitó la zona.

"Esta decisión que estoy tomando de apoyar a José Antonio Kast no es algo personal, no es algo antojadizo, ni tampoco en contra de alguien", explicó Paco.

"Yo lo que quiero que entiendan es que mi región hoy día se encuentra en una situación muy grave, en una situación muy crítica y de emergencia. Como líder de la región, siempre mi lealtad y mi compromiso va a estar dirigido hacia las personas de Arica y Parinacota", complementó el gobernador.

En ese sentido, argumentó: "Yo he analizado su programa de Gobierno (de Kast) y se acerca a lo que necesitamos. Se refiere y actúa en un futuro Gobierno en lo que requiere Arica y Parinacota para salir del hoyo en el que estamos".

La decisión del gobernador de Arica ya generó consecuencias internas, pues desde RN confirmaron que los antecedentes sobre su actuar fueron remitidos al Tribunal Supremo del partido, que será el encargado de evaluar el caso y definir eventuales sanciones. 

