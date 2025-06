PC y FA acusan al comando de Tohá de dividir al oficialismo tras dichos de Landerretche

Más roces surgen al interior de los partidos oficialistas de cara a las primarias que realizará el sector el 29 de junio, a raíz de las nuevas declaraciones del economista Óscar Landerretche, miembro del comando de la carta del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

Landerretche, que hace unos días aseguró que no apoyará a otro candidato en caso de que Tohá pierda la primaria, volvió a avivar el fuego en la interna tras una entrevista concedida a Radio Infinita, donde expresó dudas acerca de la madurez política del partido gobernante -el Frente Amplio (FA)- y de la autenticidad de los presuntos giros socialdemócratas del Presidente Gabriel Boric.

"Será interesante observar al Mandatario cuando sea expresidente. Cuando uno se comporta de una manera por 15 años, y dos años después se comporta de otra manera, está bien, es un avance, pero quiero ver", dijo el académico de la Universidad de Chile al citado medio.

En este sentido, Landerretche emplazó al Presidente y al FA que "traten de no derribar" a un eventual gobierno de derecha tras los comicios de noviembre; y que no intenten "convertir el país en un maldito infierno, quemando iglesias", ya que no está "convencido de que eso no vaya a ocurrir".

PC y FA acusan "progresismo reducido" y "descalificaciones de poca monta"

Desde el PC y FA reaccionaron a los dichos del economista, a quien acusaron de "dividir" al progresismo.

"Desde el comando de nuestra candidata Jeannette Jara, queremos recordar, en primer lugar, que hoy estamos en una primaria que debe convocarnos a que al final del proceso, con las diferencias que tengamos, podamos avanzar en unidad", dijo la jefa de campaña de la abanderada comunista, Bárbara Figueroa.

"No se puede construir la unidad descalificando (a los otros partidos o candidatos del sector). Tenemos diferencias y por eso somos candidaturas distintas que defienden ideas, pero eso no puede transformarse en una descalificación a otras fuerzas a partir de sesgos", enfatizó la secretaria general del PC.

"Hacemos un llamado a todos los actores a seguir actuando en el buen marco del debate de ideas y profundizar en torno a nuestras diferencias programáticas, sin caer en descalificaciones de poca monta que poco ayudan a hacernos cargo de las cosas que la ciudadanía demanda", concluyó Figueroa.

Por su parte, el candidato del FA, Gonzalo Winter, acusó en su cuenta de X que la candidatura de Tohá, "en nombre de Landerretche, propone un progresismo reducido que no le va a ganar a la derecha. Y si eso no les parece grave, entonces el problema es más profundo".

La candidatura de Carolina Tohá, en voz de Óscar Landerretche se imagina al progresismo pequeño, compacto, sin la izquierda. Y por lo tanto, débil.



Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, lo primero que hizo fue ampliar la alianza. Hoy, en cambio, se propone un progresismo… pic.twitter.com/Ygb7v9tvdQ — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) June 6, 2025

"Mano derecha" de Tohá: Son opiniones a título personal

Por su parte, Pía Mundaca, considerada la "mano derecha" de la exministra del Interior, afirmó que Landerretche "no es vocero del comando ni ha ingresado en ningún cargo formal".

"Agradecemos su apoyo, pero aclaro que sus opiniones las expresa a título personal", añadió.