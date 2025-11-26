PDG resiente decisión de Kast de no ir a "Bad Boys": "Es un desaire a la ciudadanía"

Dirigentes del Partido de la Gente (PDG), fundado por el economista y tercer lugar en la primera vuelta presidencial, Franco Parisi, criticaron al republicano José Antonio Kast por negarse a participar en debates u otros espacios similares, entre ellos el programa "Bad Boys", que se transmite por YouTube.

De acuerdo con La Tercera, entre los chats del PDG empezó a circular, el martes, la noticia que confirmaba que Kast no asistiría a la instancia. Y si bien la decisión no generó mayor sorpresa, si causó cierta molestia, pues la respuesta a la invitación se esperó durante una semana.

Además, la postura del republicano fue interpretada por el colectivo como "un desaire" contra el 20% de votantes que optaron por Parisi el 16 de noviembre.

"Nosotros, como comando, estuvimos esperando al menos una semana la respuesta a la invitación formal que se hizo para participar en Bad Boys, para que (Republicanos) nos cuenten sus propuestas. Pero como no hubo comunicación formal o informal, dimos por hecho que no le interesaba", dijo a LT el exjefe de campaña de Parisi Giancarlo Barbagelata.

En la misma línea, la hermana del excandidato PDG y diputada electa por el distrito 12, Zandra Parisi, señaló que la decisión de Kast "es un error grave, (pues) ayudaría mucho que los seguidores del programa y el electorado pudiesen escuchar cuáles son sus compromisos y qué es lo que él plantea para un Chile mejor".

"Y eso (no hacerlo) es tan errado como no querer ir al programa de don Francisco ("Las caras de La Moneda"). Él de verdad queda muy mal con estas decisiones", expresó.

"Esto no es un desaire a Bad Boys, es un desaire a la ciudadanía, a ese 20% que no estuvo dispuesto a darle el voto. El señor José Antonio Kast, junto a su equipo, no está viendo lo que la gente espera de él", remató Zandra Parisi.

Parisi: "¿Cómo le puedes decir que no a Don Francisco?"

La disconformidad de la tienda se suma a las críticas que el propio Franco Parisi emitió contra Kast por haber rechazado la invitación de Don Francisco a participar en el tradicional programa "Las caras de La Moneda".



"Le acaba de decir que no a Don Francisco. ¿Cómo le puedes decir que no a Don Francisco? Si es un ícono. Además, él es cordial, es un caballero (...). No quiero ocupar epítetos, pero decirle que no a Don Francisco... ¿Quién me puede explicar por qué le dijo que no a Don Francisco? (...) Tú no puedes mentir por lo que eres", cuestionó Franco Parisi durante una emisión de "Bad Boys".

Respecto a la negativa de Kast de asistir a su programa, Parisi recordó: "Aquí nos ven los seguidores del 20% (que obtuvimos en la primera vuelta)", y apuntó que su decisión no solamente es un error comunicacional, sino también delata falta de transparencia ante los votantes.