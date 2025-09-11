Post-debate: Matthei se distanció de Kast y Jara criticó el formato

El primer debate presidencial televisado, emitido la noche del miércoles en Chilevisión, dejó varias reacciones entre los candidatos, especialmente en las conferencias de prensa que se realizaron una vez finalizado el encuentro.

La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, decidió marcar distancia de José Antonio Kast (Partido Republicano-Partido Social Cristiano), mientras que Jeannette Jara, la carta del oficialismo y la Democracia Cristiana, criticó el formato del programa.

Matthei enfrentó a Kast en el debate y le pidió que explicara cómo llegaron a definir los 6.000 millones de dólares de recorte de gastos, a lo que el republicano aludió al sacar a "operadores políticos" para lograrlo. Consultada en la rueda de presa post-debate si quedó conforme con la respuesta de su contendor, la exalcaldesa afirmó: "No, no está claro".

"Es un tema bien importante. Necesitamos recortar gasto, lo está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo, pero, al mismo tiempo, los chilenos lo están pasando mal, les cuesta llegar a fin de mes, entonces hay que ser especialmente cuidadosos, por eso que me acuerdo que alguna vez me preguntaban si nosotros aquí íbamos a tener motosierra y yo dije que era más bien tijeras de podar", señaló Matthei.

Por su parte, Jara se vio enfrentada a los constantes emplazamientos de sus contrincantes, en especial de Marco Enríquez-Ominami (independiente) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario). Al final del debate, y requerida sobre si se había sentido incómoda, la exministra del Trabajo criticó el tono de sus contendores.

"Yo igual vi como harta interacción de los demás candidatos. Les agradezco tanta preocupación, pero es difícil un poco responderle a la ciudadanía, porque en el fondo cuando Marco Enríquez me pregunta por qué no va a la primaria... o yo gasto los 30 segundos en responderle a él o en tratar de hacer respuestas para la ciudadanía y sus problemas concretos", dijo la exministra.

"No tengo problemas con debatir, pero en este formato en que, además, los candidatos te hacen otras preguntas cruzadas, lo que ocurre es que el tiempo se nos va", agregó Jara.