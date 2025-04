Primaria oficialista: Analistas no esperan sorpresas pero creen que "habrá sangre"

En Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, los analistas Marco Moreno y Axel Callís anticiparon que, a medida que se acerca la primaria oficialista que se celebrará el 29 de junio próximo, la necesidad de diferenciarse entre los candidatos se intensificará, creando un clima político más agresivo donde los discursos se volverán más polarizados.

"En el oficialismo va a haber sangre, no tengo ninguna duda", dijo Callís, director de Tuinfluyes.com, quien afirmó que "esto es como el deporte: cuando los políticos entran en campaña, las buenas formas, el buen sentido y todas estas frases suavesonas como que 'todos somos parte de una misma cultura' se olvidan y empieza la competencia".

"Vamos a ver roces y, sobre todo, roces con respecto al Gobierno", pronosticó.

El oficialismo atraviesa "una fase distinta" a la oposición, "porque la elección de una primaria tiene un componente distinto a una elección presidencial", explicó Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

El académico indicó que "en esta etapa, de aquí al 29 de junio, lo que van a hacer los candidatos del oficialismo es tratar de ganar la nominación del bloque oficialista para, de ahí en adelante, llevar adelante una campaña que tendrá estrategias, relatos, una narrativa distinta (a la de la primera vuelta de noviembre)".

"Por ahora, lo que va a concentrar a los cuatro candidatos que quedan en disputa -Tohá, Jara, Mulet y Winter- es el obtener la nominación del bloque, y para eso, evidentemente, los discursos, las estrategias, son distintas a la campaña presidencial propiamente tal", añadió.

Moreno: "Se va despejando la primaria para Tohá"

Tras el fin de la breve aventura presidencial de la timonel del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, que se prolongó por apenas dos semanas, Moreno señaló que "el oficialismo está comenzando a despejar la primaria que va a tener, a diferencia de lo que ocurre con la oposición".

"Se va despejando para Carolina Tohá la elección en esta primaria. Ahora, no quiere decir que la tenga ganada, sino que evidentemente ahora se trata de quién es capaz de movilizar, de llevar más gente a votar", planteó el académico.

"El desafío de Tohá ahora, por lo tanto, no es solo ganar la primaria, sino que ganarla de manera contundente, y ese es el gran desafío que tenemos a la vista respecto de lo que pasa en el oficialismo", enfatizó.

"El gran desafío —profundizó— es cómo tú convocas y llevas más gente a la primaria, más allá de lo de lo que observamos. La participación en las primarias a la chilena ha sido bien baja, entonces, en general, lo que uno esperaría es que ahora pudiesen movilizar a más electores, independientes fundamentalmente o gente de los partidos, para que concurra a ella".

Callís: "No veo que (la baja de Vodanovic) haya terminado el problema (en el PS)"

Por su parte, Callís opinó que la aventura presidencial de Vodanovic "fue una decisión experimental: dijeron 'vamos a poner un globo sonda', 'veamos cómo nos va', 'nos lanzamos', 'si prende, prende', 'no prendió', y la bajaron... Yo les sacaría dramatismo a todas las tesis que se elaboraron de hacerle daño a Carolina Tohá. Yo creo que los universos electorales con voto obligatorio son muy diversos, no son tan nichados, tan compactos, como los políticos creen".

No obstante, pese a haber sido "un proyecto que no prosperó", la candidatura de la senadora "tiene una importancia relevante en términos de lo que es el PS y sus bases", según el sociólogo, explicando que "la decisión que tomó la mesa del partido y el Comité Central sin oposición alguna hace un par de semanas es porque, en general, en las bases la candidatura de Carolina Tohá no ha podido penetrar".

"Esto todavía está abierto y me imagino que la decisión que tome el PS va a generar algún tipo de conflicto, porque yo, de verdad, veo que la elite del partido, la ex Concertación, está mucho más proclive a Carolina Tohá, y la base del partido, al no tener candidato, puede quedar mucho más abierta hacia una candidatura como la de (Jeannette) Jara y los más jóvenes hacia (Gonzalo) Winter. Entonces, no veo esto como que haya terminado el problema", proyectó.

Moreno: "Factores sorpresa los veo difíciles"

Sobre posibles movimientos bruscos de cara al plazo para la inscripción de las candidaturas, Moreno lo descartó: "Factores sorpresa los veo difíciles, aunque siempre, existiendo las reglas, existe la posibilidad".

"Las próximas 48 horas, antes del miércoles a las 23.59, cuando se cierra el plazo para inscribir candidaturas, posibilidades (de sorpresas de último minuto) sí (existen), porque las reglas lo permiten, pero uno no avizora que se vaya a incorporar (a la primaria oficialista), por ejemplo, Marco Enríquez-Ominami o el diputado (Alberto) Undurraga, de la Democracia Cristiana, quien ya descartó esa opción".

"Pareciera ser que la suerte está más o menos echada. La única duda que teníamos era lo que iba a pasar con el PS y con la presidenta de ese partido, la senadora Paulina Vodanovic. Por lo tanto, la grilla está más o menos definida", agregó.

El problema de Chile Vamos

Tras la decisión de Chile Vamos de no realizar primarias presidenciales, pese a que en las últimas semanas habían reconocido que estaban evaluando usar el mecanismo e incluso habían nombres de candidatos para enfrentarse con Evelyn Matthei (UDI), Callís afirmó que "lo entretenido va a ser ver cómo intentan subirse a la agenda los candidatos que no van a tener primarias, porque se van a tener que poner muy creativos, llamar la atención muy fuerte, y ahí es cuando comienzan los sacudones".

Para el líder de Tuinfluyes.com, "el problema de Chile Vamos ha sido mirar a Kast y a Kaiser como la extensión de Chile Vamos, y por eso es que siempre estaban pidiéndoles una primaria, como si fueran parte de una misma familia. A lo mejor ellos se sientan de una misma familia, pero los proyectos de Kaiser y Kast son completamente distintos en forma y fondo de lo que es Chile Vamos".

Por su parte, Moreno señaló que, mientras el oficialismo compite en primarias, "Evelyn Matthei, Kast y Kaiser van a tener que escuchar por la radio y ver por la televisión lo que está ocurriendo en ese debate, que va a tener franja televisiva, despliegue de los partidos políticos y va a ser mucho más interesante del punto de vista de la conversación política, de la agenda de los medios, y, por lo tanto, lo que ocurra con la política va a estar en el oficialismo más que en la oposición".

"Eso les va a permitir —añadió— a los cuatro candidatos (oficialistas) desplegarse en todo el país con mucha cobertura territorial y en los medios, lo que evidentemente les va sumando, luego, en los climas de opinión pública que captan las encuestas. Estos climas se van a construir a partir de cómo estos candidatos se desplieguen durante estos dos meses".