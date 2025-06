Primaria oficialista: Gane quien gane, la unidad "va a durar poco tiempo", según analista

El director de Data Science de Unholster y fundador de la plataforma de análisis electoral DecideChile, Cristóbal Huneeus, analizó en Cooperativa el escenario de cara a la primaria oficialista de este domingo 29 de junio, que contará con voto voluntario en Chile y el exterior, señalando que la participación "es la pregunta más difícil de contestar".

En entrevista con Lo Que Queda del Día, el analista indicó que podría haber mayor afluencia a las urnas que en primarias anteriores si el público confunde el voto voluntario con el obligatorio, o menor interés si están bien informados.

"Puede ser que haya más participación el domingo porque la gente crea que es obligatoria y, por lo tanto, deberíamos esperar un número mayor que el de la última primaria, o puede ser efectivamente que la gente esté muy bien informada, sepa que es voluntario, hay poco interés y, por lo tanto, puede terminar siendo más baja que la vez pasada (2021), donde que hubo harta competencia entre (Daniel) Jadue y el Presidente (Gabriel) Boric", planteó.

Por otra parte, Huneeus afirmó que "hay un cierto mito" en torno a la idea de un voto opositor instrumental significativo en primarias anteriores, indicando que los números no apoyan que muchos opositores votaran por Boric para frenar a Jadue.

"Puede ser que haya un par, una decena, pero así miles que hayan sido determinantes, no creo. Y eso me hace pensar que este domingo no va a ser diferente. Puede ser que vaya alguna gente a votar por ese efecto, pero no creo que sea muy importante electoralmente", anticipó.

Respecto al oficialismo, el director de Data Science de Unholster dijo que, "si hubiera voto obligatorio, sería muy, muy difícil que (Jeannette) Jara ganara", dado el peso minoritario del Partido Comunista. Sin embargo, en voto voluntario, la movilización de la base dura es crucial. "En ese escenario, Jara puede ganar si los que convoca ella son muchos más que los de Tohá", apuntó.

Finalmente, Huneeus predijo que el discurso de unidad post-primaria "va a durar poco tiempo": "Si gana Jara, van salir otros candidatos de la centroizquierda para capturar el voto de centro y, si gana (Carolina) Tohá, van a salir otros candidatos por la izquierda", aseveró.