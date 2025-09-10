Republicanos: Usar el Estado para hacer propaganda a Jara es robarse la elección

El diputado del Partido Republicano Agustín Romero reafirmó en El Primer Café la polémica acusación formulada por el abogado Cristián Valenzuela, asesor clave de José Antonio Kast, quien sostuvo que en el Gobierno "se quieren robar la elección".

"La izquierda nunca ha tenido demasiado pudor con la democracia. La usan, la citan, la veneran en los discursos, pero cuando sienten que se les escapa de las manos se abalanzan sobre ella como si fuera un juguete propio. Y hoy, con Gabriel Boric a la cabeza, estamos frente al capítulo más burdo de ese manual: el intento desesperado de manipular, alterar y, en los hechos, robarse la próxima elección presidencial", escribió Valenzuela en una columna publicada el fin de semana por el diario La Tercera.

La izquierda va a intentar robarse la elección. https://t.co/l9GZl7aJYU — Cristian Valenzuela👍🇨🇱 (@crvalenzuela) September 7, 2025

"Lo que nosotros esperamos es que La Moneda no se convierta en una sede de campaña y que los personeros del Gobierno no tengan agendas que vayan a apoyar una determinada candidatura. Cuando se hace eso, la palabra (robar) efectivamente es fuerte, pero tenemos que llamar la atención para que la gente entienda, especialmente aquellos que son autoridades públicas y quieren intervenir en política: que entiendan que si quieren trabajar en el comando de la candidata del Gobierno, que es Jeannette Jara, se vayan de una vez por todas a trabajar al comando, pero no usen La Moneda, no usen los recursos públicos", planteó Romero este miércoles en Cooperativa.

"Cuando tienes todo un aparataje público detrás de la campaña del Gobierno para la elección presidencial, efectivamente es robarse la elección, y tenemos que decirlo con toda claridad", sostuvo el parlamentario.

"Nosotros no queremos que eso ocurra, esperamos que antes de que parta la (etapa legal de) campaña se cambie esa conducta y, por tanto, aquellos que quieran ir a trabajar a la campaña de la candidata del Gobierno, se vayan ahora, para que no tengamos ningún problema", añadió.

"No es que vayan a meter la mano en la urna"

El legislador sostuvo que, desde el Partido Republicano, "nadie ha criticado al Servel"; sino que la crítica "es al Gobierno" y, en particular, a figuras como "Camila Vallejo, con nombre y apellido".

Decir que "se quieren robar la elección" no equivale a denunciar "que van a ir unas personas (de izquierda) a sacar las urnas, a marcar los votos y ese tipo de cosas... No, eso es otro tema".

"Esto no es contra el Servel y lo quiero decir súper claro: es contra el Gobierno y específicamente contra la ministra Camila Vallejo, la señora Laura Albornoz (directora de ENAP y vocera de Jeannette Jara); todas estas personas que están utilizando las plataformas del Gobierno para hacer la campaña de Jeannette Jara", indicó.

"Insisto: si quieren dedicarse a hacer campaña, están en su derecho, pero salgan del Gobierno, salgan de las empresas públicas y vayan a hacer campaña. Yo les hago una pregunta a todas las las personas que me están escuchando (en Cooperativa): ¿Qué hubiera pasado si un director de una empresa pública en el Gobierno de Sebastián Piñera -que en paz descanse- hubiera hecho lo mismo que Laura Albornoz? ¿Cómo hubieran saltado (...) las mismas personas que hoy están reclamando y dicen: 'Esto es súper legal, la Contraloría lo dijo'... Estarían pidiendo exactamente lo mismo y quizás más. Entonces, por favor, no es cuando te conviene nomás", disparó.

"Cuando tú utilizas La Moneda como plataforma, con todo el aparataje del Estado para hacerle propaganda a la candidata del Gobierno, que es Jeannette Jara, evidentemente que eso significa robarse la elección. Efectivamente", concluyó el diputado republicano.