RN blinda a Mario Desbordes y se desmarca de Kaiser: "Representamos proyectos distintos"

Renovación Nacional (RN) defendió a su militante y alcalde de Santiago, Mario Desbordes, después de que fuera tildado como un "octubrista de derecha" por el abanderado presidencial nacional libertario, Johannes Kaiser, al rechazar el jefe comunal apoyarlo electoralmente en un eventual balotaje.

Desbordes rechazó respaldar al diputado durante una conversación en el podcast "Cómo te lo explico" de La Tercera, donde dijo: "No me gustan muchas de sus posturas ni de sus planteamientos".

Además, "este invento que han hecho (desde su partido) de la agenda 2030, transformándola en un demonio, desinformando a la ciudadanía, mintiéndole... el negacionismo al cambio climático me parece grave", agregó.

La respuesta de Kaiser llegó en el programa CNN Prime, donde indicó: "Yo no soy un octubrista de derecha, así que no me sorprende que él se ponga en una situación de votar de manera distinta".

"Él dijo en algún momento que él era un octubrista de derecha. Entonces, bueno, si me quiere agarrar para el palanqueo, le recuerdo a él que lo podemos agarrar también para el palanqueo de vuelta", comentó.

Ante el intercambio, el diputado RN Frank Sauerbaum defendió a Desbordes: "Lo que dice él es solamente constatar un hecho. Nosotros representamos dos proyectos políticos muy distintos. En nuestro caso, uno de centroderecha mucho más amplio, diverso, tolerante con la diferencia, disponible a llegar a acuerdos y a conversar en beneficio del país", afirmó.

"Nosotros no vemos eso en la candidatura de Kaiser y por lo tanto, solamente dice algo que él mismo constató cuando se negó a ir con nosotros, por ejemplo, a una elección primaria, diciendo que teníamos proyectos políticos distintos", arbumentó el legislador.

"Ahora, que pongan en duda el hecho de que se le diga que no lo apoyaríamos, me parece un poco extraño. Pero además, nosotros creemos que este escenario no se va a dar en ninguna circunstancia, entonces son palabras perdidas; en el fondo, una discusión de un universo paralelo", aseveró Sauerbaum.