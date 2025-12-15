Rodrigo Ubilla: Hay un interés de Jara de colaborar o actuar responsablemente como oposición

El exsubsecretario Rodrigo Ubilla planteó en Cooperativa que la candidata derrotada en las elecciones presidenciales, Jeannette Jara, ha demostrado interés "de colaborar o actuar responsablemente" como oposición, en medio del denominado "gobierno de emergencia" del Presidente electo, José Antonio Kast.

En El Primer Café, Ubilla manifestó que "él (Kast) hace un llamado no solo a los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta, que es un espectro bastante amplio, desde los libertarios hasta Demócratas/Amarillos, sino que también en parte de su discurso hace referencia a que legislativamente se requieren votos en las áreas críticas de emergencia, más allá de los partidos que lo apoyaron".

"Jara invita a una oposición responsable, recibe pifias de la gente que está escuchando, pero imagino que la candidata Jara va a tener un rol en el periodo que viene, y en su discurso y en sus hechos, al ir a visitar al candidato electo, muestra que respecto a esta agenda urgente, a estos elementos que el país demanda, hay un interés de colaborar o de actuar responsablemente", agregó.

Desde Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant dijo que "el foco del discurso anoche estuvo dado al principio, en el tema de recuperar el trato y el respeto entre los chilenos, y después tuvo bajadas de detalles más concretos. Hizo hincapié, cuando mencionó a Jeannette Jara, de respeto y silencio (...) fue una campaña, dentro de todo, limpia, y que creo que nos luce (a nivel internacional)".

"Tenemos que recuperar ese civismo que teníamos y que en algún momento se estuvo perdiendo, hace unos años atrás (...) tenemos que recuperarlo hacia abajo, que chorree en todo el país y que no solamente sea una formalidad, sino que efectivamente haya un auténtico respeto", añadió.

Mientras tanto, desde el comando de Jara, el exministro Ricardo Solari (PS) manifestó que "hay un resultado bastante contundente, hay una decisión mayoritaria de los chilenos por el cambio y esto impone una carga fuerte al Presidente entrante, que él reconoce en el discurso de ayer".

"Él (Kast) tiene que construir una coalición de gobierno, porque lo que hoy día tiene es una coalición electoral que lo llevó hasta La Moneda. Va a tener que construir una coalición de gobierno y eso siempre es difícil, son muchos partidos, hay que distribuir poder y eso nunca es fácil", precisó.

Desde la DC, Luis Ruz aseveró que "el Presidente electo pasa de la épica de la campaña a lo que significa la rudeza de lo que son los pasillos del poder y ahí obviamente el Presidente en su discurso comienza a manejar las expectativas que significó la campaña (...) ahí va a tener la primera valla que sortear".

"El segundo desafío es de cómo constituye un gobierno que representa a amplios sectores, pero sin perder la eficacia que le permitió ganar. No es una tarea sencilla", adelantó.