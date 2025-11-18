Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Segunda vuelta: Demócratas no declara apoyo a Kast, pero da por seguro que ganará

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"El veredicto de la ciudadanía ha sido claro: siete de cada 10 chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno", dijo la colectividad que preside Ximena Rincón.

"(Nosotros) tampoco queremos más de lo mismo, y menos aún liderado por el Partido Comunista", añadió, asegurando que tal "voluntad de cambio será ratificada el 14 de diciembre".

Segunda vuelta: Demócratas no declara apoyo a Kast, pero da por seguro que ganará
 ATON

La tienda -que reúne a varias figuras de la ex Concertación- admitió que sus resultados del domingo no le dan "el umbral de parlamentarios electos que exige la ley" para seguir existiendo.

De cara a la segunda vuelta presidencial, Demócratas insistió en sus críticas al gobierno de Gabriel Boric y apuntó a la "voluntad de cambio" de la población que votó en contra de la candidata oficialista, Jeannette Jara.

A través de una declaración pública, la colectividad manifestó que "el veredicto de la ciudadanía ha sido claro. 7 de cada 10 chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno. No quieren más de lo mismo. Como Demócratas tampoco queremos más de lo mismo, y menos aún liderado por el Partido Comunista".

"No nos cabe duda que esa voluntad de cambio será ratificada en la segunda vuelta del 14 de diciembre", precisaron.

El texto continúa recalcando que "siempre estaremos disponibles para lograr acuerdos en todo aquello que conduzca a que nuestra nación recupere la seguridad y el crecimiento; que las familias chilenas vuelvan a vivir en paz, y que el Estado cuente con recursos que le permitan atender eficazmente las necesidades de las personas, especialmente en áreas tan sensibles como la educación, la salud y la vivienda".

"Respecto de nuestro resultado electoral, más allá del respaldo recibido por varias de nuestras candidaturas al Parlamento, no se logró el umbral de parlamentarios electos que exige la ley", lamentaron.

 

