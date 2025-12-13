Con la apertura de las primeras mesas en Nueva Zelanda comenzó oficialmente el proceso de votación en el extranjero para la segunda vuelta presidencial, que disputan los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Debido a la diferencia horaria, el hito se produjo poco después de las 16:00 horas en Chile, y ya han llegado los primeros compatriotas a sufragar de manera voluntaria en los locales del país de Oceanía.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, que monitoreó la apertura de las mesas en el extranjero desde nuestro país, recordó que "este proceso electoral es muy parecido al de primera vuelta, es decir, con el mismo padrón", que consiste de 160 mil 935 residentes en el exterior habilitados para votar.

"Creemos que este proceso electoral es muy importante, que además de la democracia que tenemos, da cuenta de la importancia que tiene el voto no sólo en el territorio nacional, donde se generan las elecciones mañana, sino que también de generar este derecho a los connacionales que viven en el exterior", reflexionó.

