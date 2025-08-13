Senador RN se abre a votar por Kast y no por Matthei en primera vuelta

Luego de que el senador Alejandro Kusanovic anunciara su apoyo a José Antonio Kast, lo que derivó en la suspensión de su militancia en Renovación Nacional, ahora otro RN de la Cámara Alta expresó simpatía por la carta republicana y explicitó sus dudas sobre votar en primera vuelta por la candidata presidencial del partido, Evelyn Matthei.

Se trata de Carlos Kuschel, senador por la Región de Los Lagos, quien enfatizó que "Matthei está en el equipo en el que llevo toda mi vida política, pero en ese equipo también hay desaciertos (...) también, a mi juicio, desaciertos de la propia candidata; no quiere decir que los otros no cometan errores".

"Ella es mi candidata, pero voy a votar por el que esté mejor aspectado en la segunda vuelta, porque inevitablemente vamos a tener segunda vuelta", dijo al programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Sobre el candidato del PRep, Kuschel consideró que Kast "es más enfático en sus expresiones y más enfático todavía es Kaiser, pero yo comparto la mayor parte de los conceptos de ellos. Me cuesta encontrar diferencias".