Senadora Campillai respaldó candidatura de Jeannette Jara

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), recibió este sábado el respaldo de la senadora Fabiola Campillai y de un centenar de organizaciones sociales a su campaña.

La exministra del Trabajo llegó acompañada de Campillai hasta la población Cinco Pinos de San Bernardo, siendo recibida por dirigentas sociales y vecinas del sector, lugar de residencia de la parlamentaria.

Más de 130 personas, provenientes de distintos puntos de Santiago, se congregaron para participar del encuentro.

"Quisimos hacer este hito acá porque de acá somos. Gente humilde, gente que viaja más de dos horas todos días para su trabajo. Es por eso que hoy se abre una nueva puerta, un nuevo camino con una mujer que pertenece a nosotros; una mujer trabajadora, de familia humilde que le pudo dar estudios y hoy está acá, no por azar", afirmó Campillai.

Además, manifestó su orgullo por la candidata de Unidad por Chile, afirmando: “ella entiende nuestras preocupaciones porque las ha vivido”.

Jara, por su parte, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de los residentes y líderes locales, quienes la saludaron ondeando banderas chilenas.

"Aquí hay harto entusiasmo, y eso es lo que se necesita, porque una cosa que me ha quedado clara es que cuando queremos la felicidad para nuestro país, para nuestra gente, esa felicidad también se tiene que transmitir”, puntualizó la abanderada.