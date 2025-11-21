Tensa visita de Kast al Barrio Franklin: Lo abuchearon y gritaron que se fuera

El candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) vivió una tensa jornada durante su visita al tradicional Barrio Franklin, en la comuna de Santiago, donde fue recibido con abucheos y gritos para que se retirara.

Durante su recorrido, en el que estuvo acompañado por el alcalde Mario Desbordes (RN), el abanderado intentó dar un punto de prensa, pero los gritos de adherentes y detractores impidieron que se desarrollara con normalidad.

🔴 "Que hayan algunos que se molesten, es entendible, pero lo que yo les pido siempre, es respeto", el candidato José Antonio Kast visitó este viernes 21 de noviembre, el barrio Franklin, actividad que estuvo marcada por los gritos tanto en contra como a favor. pic.twitter.com/uNASgn22NK — Meganoticias (@meganoticiascl) November 21, 2025

No obstante, Kast reiteró que -de momento- sólo participará en los debates de Archi y Anatel, pero no asistirá al foro televisivo, organizado por Mega, para este domingo: "He ido a todos los debates a los cuales he llegado a un acuerdo con los medios de comunicación. En la primera vuelta fui a muchos debates, estuve en La Araucanía, en Valdivia, y estuve en varios debates donde no estaban todos, porque algunos decidieron no estar".

"He señalado que voy a estar en aquellos en los cuales nos hayan invitado a los dos y hayamos concordado los dos de asistir", agregó.

El candidato republicano también se refirió a las constantes declaraciones de su contendora del oficialismo, Jeannette Jara, en su contra: "Si ella quiere hacer emplazamientos, que los siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que corresponda y podremos discutir todas nuestras propuestas y ella podrá tener más ordenado su comando para ordenar lo que quiere plantear".