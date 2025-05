Durante su participación en un debate de candidatos oficialistas realizado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile -y al que asistieron Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRVS)-, la carta del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, manifestó que no es partidaria de romper relaciones diplomáticas con Israel, porque "eso no sirve para nada".

"No soy partidaria de eso, porque creo que no sirve para nada. Estuve un año entero explicando, bajo presión de la derecha, por qué no rompíamos relaciones con Venezuela, pese a que se robaron una elección (presidencial) delante de nuestros ojos y a la existencia de serios indicios de que mandaron a matar una persona en nuestro territorio", dijo la exministra del Interior, en referencia al asesinato del militar disidente venezolano Ronald Ojeda.

"No fui partidaria de romper relaciones aunque me hicieran cascar las presiones; ni siquiera nos preguntamos hacerlo con Rusia, que tiene invadido un país (Ucrania) y han muerto niños y adultos. Romper relaciones no sirve: son esas típicas cosas simbólicas y testimoniales que no cambian nada. Lo que sirve es tener una política activa", enfatizó.

