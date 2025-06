Tras dichos de Carmona, Jeannette Jara descartó nuevo proceso constituyente

La exministra del Trabajo y actual precandidata presidencial, Jeannette Jara, fue enfática este sábado al asegurar que un nuevo proceso constituyente no forma parte de su agenda programática. A través de su cuenta de X, la comunista aclaró que no incluirá esa iniciativa entre sus propuestas.

Esto a raíz de los dichos del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en una entrevista con el programa "Sin Filtros", donde expresó que "me gustaría una nueva Constitución, sin ninguna duda, y espero que Jeannette Jara la empuje".

"Quiero ser sumamente clara: no haremos compromisos que no podamos cumplir. Otro proceso constituyente no está en las 20 medidas programáticas propuestas para Chile", señaló Jara en la red social.

Otro proceso constituyente no está en las 20 medidas programáticas propuestas para Chile. Hay otras urgencias y prioridades ciudadanas, lo tengo clarísimo y esas serán mis prioridades por las que trabajaré… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) June 28, 2025

Además, la exministra recalcó que existen "otras urgencias y prioridades ciudadanas", y afirmó que esas serán su foco de trabajo desde el primer día.

El mensaje se enmarca en un contexto de definiciones políticas dentro del oficialismo, un día antes de las primaria presidencial del pacto Unidad por Chile.