Tras estimar "inevitables" los muertos del 73 y 74, Matthei declara compromiso con los DDHH

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), afirmó este miércoles que "nunca" ha justificado las violaciones a los derechos humanos, luego de que en una entrevista considerara "necesario" el golpe de Estado contra el Gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973), al que siguió la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) -en la que su padre actuó como alto cargo de la Junta Militar-, y que "era bien inevitable que hubiesen muertos".

Esta mañana, en Radio Agricultura, la exalcaldesa de Providencia, que lidera los sondeos presidenciales, afirmó que "probablemente al principio (de la dictadura), en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio".

"Era necesario (el golpe de Estado), si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa. Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba", dijo Matthei, hija del fallecido general Fernando Matthei, quien fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea (1978-1991) y miembro de la Junta Militar (1978-1990).

Sus palabras recibieron una ola de críticas desde el oficialismo, incluido el Presidente Gabriel Boric, quien recordó a la candidata que el quiebre democrático de 1973 "no es justificable".

Durante esta tarde, Matthei se refirió nuevamente al tema a través de un video en X, donde aseveró que "todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba".

"El golpe —añadió— fue, lamentablemente, el resultado de un fracaso colectivo: la incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos".

La abanderada de Chile Vamos acusó que "la izquierda, que hace Gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, distorsiona groseramente mis dichos".

"Se los digo fuerte y claro: nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia", concluyó Matthei.

La dictadura dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.