Tres alcaldes de Chile Vamos asistieron a cierre de campaña de José Antonio Kast

Tres alcaldes de Chile Vamos estuvieron presentes en el cierre de campaña del candidato republicano José Antonio Kast en el Movistar Arena, generando polémica al interior de la coalición opositora y la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

Se trata de Gustavo Alessandri de Renovación Nacional (Zapallar); José Manuel Palacios de la UDI (La Reina), y Rodrigo Contreras de la UDI (Paine), quienes señalaron que se presentaron al evento en marco de la representación de diferentes organizaciones de municipios, como la AChM, de la que Alessandri es presidente, y que asistirían a los eventos de los otros candidatos.

No obstante, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), también primera vicepresidenta de la AChM, contrastó la excusa de sus pares: "Si iban a ir a todos los cierre de campaña, eran todos y no solamente de la derecha, porque al final el mundo municipal es transversal".

"Gran parte, por cierto, de los municipios está a cargo de personas que representan el mundo progresista, otra parte también está en manos de la derecha y es por lo que nos caracterizamos las asociaciones y el mundo municipalista, la transversalidad, y hay que cuidarla", aseveró.

En ese sentido, sostuvo que "cuando se asiste solamente a los cierres de campaña de las candidaturas de derecha, yo creo que se rompe esa transversalidad. Yo creo que hay que cuidar las asociaciones".