UDI exige pronunciamiento de Jara tras inhabilitación de Jadue

Tras la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones de inhabilitar la candidatura de Daniel Jadue a diputado por el Distrito 9, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, emplazó a la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, a pronunciarse sobre la resolución.

En un fallo publicado este viernes, el Tricel acogió una reclamación interpuesta por el abogado Marcelo Brunet, revocando una sentencia anterior y ordenando la exclusión de Jadue del Padrón Electoral Auditado. Esta decisión inhabilita al exjefe comunal para presentarse como candidato a parlamentario.

En respuesta, el Partido Comunista emitió un comunicado apuntando a que no se están respetando los derechos humanos del exalcalde de Recoleta al basarse en un acto administrativo del Ministerio Público, sin inicio de juicio y sin condena alguna.

El PC dijo respetar el orden institucional, pero planteó la posibilidad de que Jadue recurra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la resolución.

La misiva fue respaldada por la jefa de bancada del PC, Lorena Pizarro, quien manifestó "una profunda desazón".

"Es simplemente resolver, sacar del camino a la persona que encarna la decisión de conducir un municipio local en función de los beneficios de las inmensas mayorías. Solo un ejemplo: mientras las farmacias eran condenadas por colusión, Daniel implementaba una política tan justa, una política que trajo mejor calidad de vida a la población (como las farmacias populares)", complementó.

"Sin duda que la acción, la obra y el legado de Daniel y su sola persona no la va a acallar una resolución de este tipo, pero no puedo dejar de indicar que me parece profundamente injusta", afirmó Pizarro.

"Jara tiene que pronunciarse: si está con el Estado de derecho o con la postura del PC"

Ante la situación, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no dejó pasar la oportunidad de emplazar a la candidata presidencial oficialista y militante del PC, Jeannette Jara.

"El Partido Comunista dice que respeta el estado de derecho. Sin embargo, ha dicho que las elecciones están por sobre los fallos judiciales. Eso es una aberración en un Estado de derecho. La Constitución es la que nos manda, nadie está por sobre la Constitución, y los tribunales lo que hacen es aplicarla", criticó.

En esa línea, fue directo contra Jara: "La candidata del Partido Comunista tiene que pronunciarse: si está con el estado de derecho, si está por respetar los fallos judiciales o si está con la postura del Partido Comunista que ve las elecciones como un instrumento para llegar al poder".