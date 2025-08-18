"Un Chile que cumple": Jara presentó su nuevo programa presidencial
Jeannette Jara, candidata presidencial del pacto "Unidad por Chile" (PC, FA, PS, PPD, PR, PL y DC), presentó públicamente este lunes su nuevo programa, titulado "Un Chile que cumple", que ingresó formalmente al Servicio Electoral (Servel)
