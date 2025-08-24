"Un gran equipo para Chile": Matthei presentó nuevos voceros de su comando

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), anunció este domingo la incorporación de nuevos rostros en su vocería de campaña, que incluye figuras de Demócratas y Amarillos por Chile, además de exautoridades.

El área de seguridad estará bajo la coordinación del secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, exministro de Justicia, quien se sumará al equipo que cuenta con la presencia de Christian Alveal, Esteban Díaz y Miguel Alfonso.

En materia económica se sumarán como voceros el exministro de Hacienda Ignacio Briones y Gonzalo Sanhueza, quienes estarán a cargo de "promover la meta de crecimiento de un 4%, lo que se conseguirá destrabando la inversión, rebajando inmediatamente el impuesto corporativo a un 23% y logran un significativo recorte del gasto público", según informó el comando.

"Por otro lado, quienes buscarán enfatizar la creación de empleo serán la exsubsecretaria de la Mujer, María José Abud, y el exdiputado y militante de Amarillos por Chile, Zarco Luksic", agregó.

El expresidente de Metro Clemente Pérez y el ingeniero Joaquín Dagá se sumarán al equipo de infraestructura, área que pretende "impulsar medidas para revitalizar la inversión pública y privada".

El exdiputado Issa Kort quedará a cargo de "repotenciar las Relaciones Exteriores como política de Estado". En tanto, la exinvestigadora sénior de Idea País, Magdalena Vergara, y la exdirectora de Colegios Magdalena Plant asumirán las vocerías en educación.

Asimismo, la vocera del comando, Paula Daza, asumirá junto a Manuel Inostroza la vocería en Salud; mientras que la exministra Isabel Plá y María José Abud, se incorporarán a las vocerías de temáticas de mujer.

"Presentamos un plan claro"

Junto con presentar a los nuevos rostros, Evelyn Matthei expresó que las familias "viven con miedo por la inseguridad creciente, y sienten frustración porque sus hijos no encuentran empleo ni oportunidades".

"La economía está estancada y sin rumbo. Frente a esta realidad, ya no bastan los discursos ni los diagnósticos. Lo que Chile necesita es un cambio real, profundo y urgente", agregó la candidata.

Finalmente, la abanderada indicó: "Presentamos un plan claro, con un proyecto que convoca. Lo que importa no es el pasado, sino que el futuro. Tenemos un gran equipo para Chile".