Walker se desmarca como opción para ser candidato presidencial de la DC

El excanciller Ignacio Walker se desmarcó de la oferta que consejeros nacionales de su ex partido, la Democracia Cristiana, le hicieron para ser su candidato presidencial, pues la Junta Nacional decidirá mañana sábado si respalda o no a Jeannette Jara (Partido Comunista).

Si bien confirmó en El Primer Café de Cooperativa de este viernes que "hay gente que ha conversado conmigo, y yo he conversado con ellos" respecto a aquella posibilidad, cree que "sería de mal gusto de mi parte decir si estoy disponible o no a 24 horas de una Junta Nacional".

"Soy y seré demócratacristiano toda la vida, pero renuncié al partido hace dos años y medio, y todo el mundo conoce mis razones. Agradezco mucho a todos los camaradas, amigos y amigas, dentro y fuera de la DC, que me han planteado esto desde el día posterior a la primaria (oficialista), pero no quiero pronunciarme sobre un tema que me involucra personalmente", insistió el exministro.

Con todo, "espero que la Junta Nacional transcurra mañana con la mayor normalidad, con mucha unidad, y con definciones claras".

En cuanto a quienes creen que de, no haber un pacto parlamentario con el oficialismo, la Falange perderá su relevancia política, Walker llamó a que "no demos por muerta a la DC", dado que no es la única tienda de la centroizquierda con problemas para mantener sus cupos en el Congreso: de hecho, se suman al PPD, los Radicales y los Liberales.

¿Reflotaría a la DC o beneficiaría a Matthei?

Consultado en el mismo espacio por la posibilidad de una candidatura de Walker, el exministro Cristián Monckeberg (RN) sostuvo que "ideas como esa son las que harían reflotar a la DC, con identidad propia, con discurso propio".

"Sé que este es el presente griego para Ignacio, pero es algo que uno esperaría de partidos que marcaron un hito en nuestra historia política reciente, antes y después de los 90, a los que le hacen falta estos remezones", argumentó, generando el respaldo del otro panelista de derecha, Máximo Pavez (UDI).

A su turno, el también exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) hizo un alcance: "Con todo respeto por mi amigo Ignacio, y porque en otras circunstancias podría haber votado por él, en este momento hay que saber aritmética nomás para entender por qué en la centroderecha dicen lo que dicen".

"Si tú le mascas 5% (de los votos) a Jeannette Jara por el centro, con una candidatura de centro, la probabilidad de que la segunda vuelta sea entre Kast y (la abanderada de Chile Vamos, Evelyn) Matthei crece, y evidentemente, ese es el escenario que ellos quieren", advirtió el oficialista.