Winter sobre estallido, delincuencia y RUF: son cosas distintas

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se hizo cargo de las críticas desde el propio pacto oficialista sobre las posiciones de su partido respecto de Carabineros, que le reprochó Jaime Mulet, en el especial de El Primer Café, con miras a la primaria del 29 de junio.

Mulet, carta del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), dijo en Coopertiva que al inicio del gobierno, Winter fue parte de quienes querían "cambiar todo Carabineros".

"Quiero hacerme cargo de algo que plantea Jaime, quiero decir un matiz. Sí. Nosotros tuvimos diferencia con la forma en que Carabineros resolvió el dilema entre restablecer el orden público y respetar los derechos humanos. Que es un equilibrio difícil de lograr y creo que no se logró en el 2019. El apoyo a Carabineros en la persecución del narcotraficante, del delincuente, del que hace portonazo, es otra cosa. Y si no los tratamos como cosas distintas, vamos a tener una conversación que no va a llegar a ningún lado. ¿Reglas de uso de la fuerza? Sí. Debe haber, de hecho son una garantía para el militar y son una garantía para el ciudadano", aseguró.

Además, apuntó que estas reglas -conocidas como RUF- no se terminaron de aprobar "porque la derecha, muchas veces, pone indicaciones que son de una demagogia tan profunda (...) como por ejemplo, establecer que Carabineros pueda, o sea, que las Fuerzas Armadas puedan deliberadamente, textual, apuntar a los ojos de un manifestante para disparar. Así dice la indicación. Y esa indicación es obviamente que nosotros las votamos en contra y entre todos estamos en contra y muchas veces con el gobierno".

"Soy partidario de aumentar la dotación de carabineros, creo que es necesario. Creo que este gobierno ha hecho un avance súper importante después de encontrarnos con una situación en donde un gobierno que dos veces ganó diciendo 'se acabó la fiesta', pero no puso ni los cascos, ni los chalecos antibalas, ni los carros blindados; y por eso son tan peligrosos, porque son demagogos (...) también hay que avanzar hacia mejores condiciones laborales para carabineros, que haya una carrera de carabineros que sea más atractiva para los jóvenes para poder entrar en ella", remató.

"Planteo que no podemos tener soluciones antiguas a problemas que son nuevos. Y lo último, por eso es tan peligroso que la derecha vuelva al poder, porque no entiende ni el tema de la prevención, ni el tema de la tecnología y está deliberadamente en contra de la persecución del dinero. A eso hay que ponerle freno cuanto antes".