Senadora Aravena: Hay que reparar la deuda con el pueblo mapuche para cerrar el capítulo

La senadora Carmen Gloria Aravena (independiente), integrante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, señaló este sábado en Cooperativa que el Estado de Chile debe reparar la demanda de tierras del pueblo mapuche "para cerrar el capítulo".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la exlegisladora republicana planteó que "me llama la atención, después de haber vivido este proceso, cómo tantos gobiernos no fueron francos con la ciudadanía y plantearon que esto seguía creciendo, que no era posible pagarlo si no se cambiaba la ley y se cerraba este capítulo. Se prometieron muchas tierras en la macrozona sur a costa de una mala ley, que en el fondo también deja disconforme a 4500 comunidades indígenas".

"Ha habido una irresponsabilidad de todos los gobiernos, no de alguno en especial, sino de todos respecto a algo que hoy duele y molesta a la ciudadanía no mapuche, pero es una realidad cuando se instaló la ley (indígena) y hoy hay que reparar, cumplir y cerrar un capítulo, porque no hay otra alternativa".

"Trabajo intenso, voluntario y gratuito"

La senadora valoró el "trabajo intenso" realizado por la Comisión durante dos años: "El trabajo para los comisionados fue voluntario, gratuito y aprendimos muchísimo, porque no todos éramos expertos en leyes indígenas".

"Esta transversalidad ayudó harto a entender y ponernos de acuerdo en lo que nos pidió el Presidente, que fueron cinco cosas concretas: El tema de víctima de violencia y terrorismo en la zona; un catastro de tierras, ver qué era lo que había en términos de tierras indigenas enteregadas, lo que faltaba entregar y también un cálculo estimado -al día de hoy- de los recursos que implicaria resolver el tema", explicó Aravena.

"Un tercer punto era ver qué había en temas de ley indigena que hoy no estuviera favoreciendo el clima de paz y entendimiento y qué había que mejorar. También nos pidió algo de institucionalidad y cómo podríamos ver los temas de desarrollo económico -para el futuro- en esta zona que está absolutamente rezagada. Eso era y en general todo lo cumplimos", complementó.

La legisladora también detalló las dificultades del proceso: "No había nada más que en papeles, en planillas excel. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ha tenido una precariedad tremenda -por muchos años- en temas de recursos humanos y financiero, que no le ha permitido modernizarse, por lo que tuvimos que partir de cero".

"Pero gracias al Servicio de Impuestos Internos (SII), Bienes Nacionales y Conadi pudimos entender la realidad y lo que nosotros estamos haciendo es una fotografía de lo que el Estado de Chile, de acuerdo a la ley indígena, y también al decreto 169, que se ha suscrito por Chile, es la deuda real de tierras que hoy existe para el pueblo mapuche", puntualizó.