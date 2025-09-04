Corte acogió desafuero de diputado Bobadilla (UDI) ante querella por injurias

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este jueves la solicitud de desafuero en contra del diputado Sergio Bobadilla (UDI) y autorizó la formación de una causa judicial en su contra por el presunto delito de injurias.

La resolución del tribunal de alzada se da en el marco de una querella interpuesta por la periodista Josefa Barraza, hoy directora del medio digital Contrapoder, quien acusó injurias por parte del parlamentario gremialista.

Desaforaron al diputado Sergio Bobadilla por difundir fake news sobre mí, además de denostarme sexualmente. Histórico fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Agradezco a mi abogado y socio @OscarLagosR por la fuerza y apañe en este proceso que recién comienza. https://t.co/VdfuNP6cKs — Josefa Barraza (@masterjosefa) September 4, 2025

La querella se originó a raíz de un reportaje radial denominado "Toñito te puso en mi camino", en el cual se difundieron supuestos intercambios de mensajes entre el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y la comunicadora Barraza.

En sus redes sociales, Bobadilla ha catalogado a la querellante en reiteradas ocasiones como "una periodista entregada a la causa" o "periodista zurda", comentarios que son considerados por Barraza como difamación a su honra personal y profesional.

Diputado recurrirá a la Corte Suprema

Tras la resolución, el diputado Bobadilla señaló que apelará ante el máximo tribunal: "Tengo plena confianza en los tribunales de mi país. En los próximos días, mi abogado hará la apelación a la Corte Suprema".

"Esperaré con total y absoluta tranquilidad (el resultado), porque tengo la más absoluta convicción que no he difamado ni he injuriado a nadie", aseguró.