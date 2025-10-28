Diputado UDI acusa que el Gobierno "oculta" a Pardow para dilatar AC en su contra

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) aseguró este martes que el Gobierno está "ocultando" al exministro de Energía, Diego Pardow, para que no sea notificado oportunamente de la acusación constitucional en su contra y así dilatar el proceso.

Parlamentarios de la oposición presentaron ayer el libelo contra el militante frenteamplista por su presunta responsabilidad en el alza de las cuentas de la luz por error de cálculo, con proyecciones que apuntan a superar los 80 votos necesarios en la Cámara.

Esta tarde, el diputado Bobadilla, uno de los cinco integrantes de la comisión que analizará la procedencia de la AC contra Pardow, acusó que "el funcionario (del Congreso) está desplazándose a Santiago, pero creemos que no va a encontrar a este señor, porque el Gobierno se ha puesto detrás de este exministro y lo están ocultando para que no sea notificado oportunamente"

"Esto, sin duda, que es de extrema gravedad", aseveró,

Mulet: "Eso no ha ocurrido"

Frente a esta sospecha, el diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la comisión revisora del libelo, restó dramatismo a la acusación y aclaró los pasos a seguir: "Eso hasta ahora no ha ocurrido, de manera que si no se notifica hoy día, la ley orgánica establece que se debe notificar personalmente o por cédula: se le deja en su domicilio una copia y ahí comienza (el proceso)", explicó.

Mulet también adelantó que "vamos a citar mañana al actual ministro de Economía y Energía, (Álvaro García), en la primera sesión que vamos a tener a las 10:30".

Sin embargo, el biministro García confirmó que no podrá asistir a dicha sesión porque tiene un compromiso adquirido y se tendrá que trasladar a la Región de Magallanes.