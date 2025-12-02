Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.4°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Políticas sociales

"Es muy significativo": Gobierno celebró avance del Sistema Nacional de Cuidados en el Senado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La iniciativa gubernamental, que busca establecer el derecho a cuidar y ser cuidado, es uno de los compromisos esenciales de Ejecutivo.

Luego de ser aprobado por 30 de los 50 senadores, el texto ahora se dirige a la Cámara Baja para su tercer y último trámite.

 ATON (archivo)

"Estamos sumándonos a los primeros países que están reconociendo a nivel legal el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado", destacó la ministra Javiera Toro.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Senado aprobó este martes el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Cuidados, quedando un paso más cerca de convertirse en ley.

La iniciativa, considerada uno de los compromisos y prioridades del Gobierno, superó su tramitación en la Cámara Alta a pesar de algunas votaciones en contra de parlamentarios de oposición.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, destacó la relevancia de este avance legislativo, asegurando que "con este proyecto de ley, que está ya muy próximo a poder despacharse, estamos sumándonos a los primeros países que están reconociendo a nivel legal el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado y dotándonos de una institucionalidad que permita garantizarlo".

"Esto es muy significativo, sobre todo en un tiempo en que, producto de los cambios demográficos, la carga de cuidados va aumentando y si no nos hacemos cargo como sociedad, va a seguir recayendo cada vez más sobre las mujeres", puntualizó la autoridad.

El proyecto fue votado por 30 de los 50 senadores en ejercicio.

Tras esta aprobación, la iniciativa legislativa deberá regresar a la Cámara Baja para completar su tercer trámite legislativo, esperando su pronta promulgación y puesta en marcha para beneficiar a la ciudadanía.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada