"Es muy significativo": Gobierno celebró avance del Sistema Nacional de Cuidados en el Senado

El Senado aprobó este martes el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Cuidados, quedando un paso más cerca de convertirse en ley.

La iniciativa, considerada uno de los compromisos y prioridades del Gobierno, superó su tramitación en la Cámara Alta a pesar de algunas votaciones en contra de parlamentarios de oposición.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, destacó la relevancia de este avance legislativo, asegurando que "con este proyecto de ley, que está ya muy próximo a poder despacharse, estamos sumándonos a los primeros países que están reconociendo a nivel legal el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado y dotándonos de una institucionalidad que permita garantizarlo".

"Esto es muy significativo, sobre todo en un tiempo en que, producto de los cambios demográficos, la carga de cuidados va aumentando y si no nos hacemos cargo como sociedad, va a seguir recayendo cada vez más sobre las mujeres", puntualizó la autoridad.

El proyecto fue votado por 30 de los 50 senadores en ejercicio.

Tras esta aprobación, la iniciativa legislativa deberá regresar a la Cámara Baja para completar su tercer trámite legislativo, esperando su pronta promulgación y puesta en marcha para beneficiar a la ciudadanía.