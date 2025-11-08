Ojos que Sí Ven: Exclusión educativa y laboral de adultos en Chile
Este sábado, en el primer capítulo de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, abordamos una realidad social crítica que permanece en gran medida oculta: cinco millones de adultos no han completado su enseñanza secundaria, una situación que impacta directamente su acceso al mercado laboral y su calidad de vida.
Este problema, a menudo calificado como "invisible" debido a su escasa discusión pública, representa un desafío estructural con profundas consecuencias sociales.