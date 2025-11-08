Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.5°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ojos que Sí Ven: Exclusión educativa y laboral de adultos en Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este sábado, en el primer capítulo de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, abordamos una realidad social crítica que permanece en gran medida oculta: cinco millones de adultos no han completado su enseñanza secundaria, una situación que impacta directamente su acceso al mercado laboral y su calidad de vida.

Este problema, a menudo calificado como "invisible" debido a su escasa discusión pública, representa un desafío estructural con profundas consecuencias sociales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados