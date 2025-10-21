Síguenos:
Servicio País cumple 30 años impulsando el desarrollo de comunidades rurales

En esta edición de "Cortar por Lozano", destacamos la labor de la Fundación Superación de la Pobreza, que celebra 30 años del programa solidario Servicio País, en el cual profesionales y técnicos colaboran con comunidades rurales y aisladas a través de proyectos que les permiten fortalecer el desarrollo local.

Según la directora ejecutiva de la fundación, Catalina Littin, el objetivo de esta iniciativa siempre ha sido "desconcentrar el capital profesional" de las tres grandes ciudades del país: Santiago, Valparaíso y Concepción, pues "Chile es extenso y variado, y tiene zonas que en un 80% son rurales, donde hay pocos profesionales y poca inversión".

Conoce más sobre este programa y su convocatoria para el 2026 en el informe del periodista Álvaro Lozano.

