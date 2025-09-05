El Presidente Gabriel Boric entró este viernes al debate sobre la paz social, que se ha tomado la conversación electoral en los últimos días, de cara al 11 de septiembre y el 18 de octubre, y en medio de las propuestas de recorte fiscal de los diferentes candidatos a sucederlo en el Palacio de La Moneda.

Tras firmar el primer contrato especial de operación de litio con la Enami, por el proyecto Salares Altoandinos, el Mandatario aseveró que, al apostar por el diálogo, su Administración ha facilitado la gobernabilidad de Chile.

"En los últimos días, hemos tenido debates sobre la paz social y la gobernabilidad, y permítanme hacer una reflexión: cuando hay sectores de derecha que plantean que este Gobierno no ha tenido estallido social porque fuimos (nosotros) los causantes del estallido social, yo les digo que no entienden nada. Ese negacionismo, el pasar del 'no lo vimos venir' al 'aquí no ha pasado nada', o 'si pasó algo, fue culpa de ustedes', es no entender lo que está pasando en la ciudadanía", fustigó.

