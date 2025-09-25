El Presidente Gabriel Boric descartó haber tenido un afán de polemizar con Donald Trump en su discurso del martes ante la ONU, en el que, dentro de varios tópicos, criticó a los líderes que niegan la existencia del cambio climático.

El Mandatario no mencionó explícitamente a Trump, pese a que son conocidas, abundantes y reiterativas sus declaraciones negacionistas ante el calentamiento global.

"Me quieren llevar a polemizar con el presidente de un país, pero yo reitero lo que dije: se ha afirmado en ese podio (de la ONU) y en muchos lugares que el calentamiento global no existe. Lo pudo haber dicho el presidente Trump, lo ha dicho el mandatario de Argentina (Javier Milei) y diferentes liderazgos en diversas partes del mundo", expresó Boric.

