Boric negó haber atacado a Trump por dudar del cambio climático: "Pudo decirlo él o Milei"

Publicado: | Fuente: Presidencia
El Presidente Gabriel Boric descartó haber tenido un afán de polemizar con Donald Trump en su discurso del martes ante la ONU, en el que, dentro de varios tópicos, criticó a los líderes que niegan la existencia del cambio climático.

El Mandatario no mencionó explícitamente a Trump, pese a que son conocidas, abundantes y reiterativas sus declaraciones negacionistas ante el calentamiento global.

"Me quieren llevar a polemizar con el presidente de un país, pero yo reitero lo que dije: se ha afirmado en ese podio (de la ONU) y en muchos lugares que el calentamiento global no existe. Lo pudo haber dicho el presidente Trump, lo ha dicho el mandatario de Argentina (Javier Milei) y diferentes liderazgos en diversas partes del mundo", expresó Boric.

