Boric: "Si Dante hubiese visto Gaza hoy, no habría pintado el infierno; hubiese copiado"

El Presidente Gabriel Boric, volvió a denunciar este jueves el genocidio israelí en Gaza parafraseando al poeta y revolucionario cubano José Martí: "Si Dante hubiese visto Gaza hoy, no habría tenido necesidad de pintar el infierno; lo hubiese copiado", expresó el Mandatario durante el discurso de conmemoración de los 52 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973).

"Nos duele Gaza", afirmó Boric, reconocido defensor de la causa palestina. "Por eso, no permanecemos indiferentes -continuó- tal y como el mundo no miró hacia otro lado cuando bombardeaban La Moneda", dijo.

El Mandatario enumeró las acciones de Israel que están provocando el genocidio en la Franja -"hambrunas intencionadas, ataques masivos e indiscriminados a población civil, crímenes de guerra, asesinatos a periodistas, a personal médico, a defensores de derechos humanos, a niños y niñas"- y llamó a "no minimizar los discursos de quienes, desde diferentes ideas y orígenes, desprecian la democracia o sus instituciones, o la subordinan a intereses particulares, comerciales, a supremacismo racial u otros".

Gabriel Boric ha condenado en múltiples ocasiones y sin eufemismos los ataques de Israel en Gaza, prácticamente desde el inicio de la escalada de violencia, tras el atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023. Un mes después llamó a consultas al embajador chileno en Tel Aviv y desde entonces Chile no cuenta con este cargo en Israel, aunque no ha rebajado el nivel de sus relaciones diplomáticas.

En una de sus últimas decisiones, en mayo, retiró los agregados militares chilenos de su embajada en Israel en protesta por la situación humanitaria.

Chile, junto a México y Colombia, presentó en enero de 2024, ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para investigar posibles crímenes de guerra en Gaza; y en septiembre del mismo año se sumó a la acusación de genocidio contra Israel impulsada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas.

Esta es la última conmemoración del 11 de septiembre presidida por Boric, que entregará su cargo al presidente electo en los comicios del próximo noviembre. "Muchas veces -cerró el Mandatario- la antesala de estas tragedias (como la ofensiva en Gaza) son la erosión y el debilitamiento paulatino de la democracia (...) por eso nosotros decimos 'democracia siempre'".