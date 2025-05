Boric y ProCultura: "Lo mejor que puedo hacer es no acusar ningún tipo de persecución"

El Presidente Gabriel Boric pidió "dejar que las instituciones funcionen" y llamó a "investigar todo lo que se tenga que investigar" en el caso ProCultura, tras la filtración de una conversación que sostuvo con Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, creador de la fundación.

El intercambio entre ambos formó parte de los "pinchazos" ordenados por el fiscal Patricio Cooper, a cargo de la investigación, quien también intentó tener acceso al teléfono de Boric, solicitud que fue denegada.

En una actividad en Osaka durante su último día en Japón, el Mandatario dijo: "Yo siempre he sostenido y reitero en este momento que cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito no puede haber un doble estándar, y ante esta situación yo doy garantías de que sigo manteniendo la misma posición, caiga quien caiga, que se investigue todo lo que se tenga que investigar".

"No me cabe duda que lo mejor que puedo hacer, como Presidente de Chile, es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución y como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad", añadió.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) planteó que "el Presidente tiene que entender, aunque se está yendo, que alguna vez en su periodo esté a la altura del cargo, y se lo digo con mucho cariño y aprecio, porque él tiene que entender que la dignidad del cargo es más importante, que lleva en sus hombros el prestigio de Chile y por tanto Presidente, tiene que entender que en la última parte de su mandato no se puede dar gustitos".

"Yo no creo que el Presidente deba inhibir su opinión, yo creo que tiene que tener claro cuales son los efectos de sus discursos y sus visitas y me parece que eso es así, y por lo tanto no creo que aquí exista falta de cautela, lo que existe es una iniciativa legítima por parte del Presidente para poder asegurar los intereses de Chile y con eso la de todos los chilenos y chilenas", manifestó la diputada Alejandra Placencia (PC).